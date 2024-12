Shaila critica il comportamento di Helena con Zeudi, ma il web la “sbugiarda” – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, le dinamiche si fanno sempre più intricate, soprattutto tra Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Al centro delle discussioni, il comportamento ambiguo della modella brasiliana, che sembra destare sospetti sia dentro che fuori dalla Casa.

Helena e Javier: un rapporto che divide, il parere di Zeudi e Shaila

Dopo un periodo di distacco, Helena Prestes ha riallacciato i rapporti con Javier Martinez, nonostante le tensioni causate dalla gelosia verso Chiara Cainelli, coinvolta in un breve flirt con il pallavolista argentino. Questa ritrovata amicizia ha suscitato perplessità tra gli inquilini, in particolare da parte di Zeudi Di Palma.

Zeudi, che con Helena ha vissuto un momento di grande intimità culminato in un bacio, ha ammesso a Shaila di sentirsi “presa in giro”.

Secondo l’ex Miss Italia, Helena potrebbe essere sempre stata interessata a Javier, mettendo in discussione la sincerità dei suoi sentimenti.

Zeudi ha dichiarato:

Le persone devono essere oneste e rispettose nei miei riguardi, e secondo me Helena non lo è stata.

Shaila Gatta insinua dubbi

Anche Shaila Gatta ha espresso le sue perplessità sulla brasiliana, insinuando che il bacio tra Helena e Zeudi non sia stato sincero:

Se le piace Javier, come fa a baciare te sotto le lenzuola? Io non ce la farei… però sono modi di vivere. Confonderebbe anche me al posto tuo.

La ballerina ha così sottolineato le contraddizioni nel comportamento di Helena, trovando il supporto di Zeudi, che sta rivalutando il suo rapporto con la modella.

L’ombra del passato di Shaila

Le dichiarazioni di Shaila, però, non sono passate inosservate agli occhi degli utenti dei social. In breve tempo, sono emersi video risalenti al periodo in cui l’ex velina si trovava nella Casa del Gran Hermano in Spagna.

All’epoca, Shaila frequentava proprio Javier Martinez, ma non aveva ancora chiuso definitivamente con lui quando iniziò a provare interesse per Lorenzo Spolverato.

In una confessione a una coinquilina spagnola, Shaila raccontava:

Più passava il tempo… L’ho baciato… Tanti baci, perché volevo capire cosa provavo. Però più passava il tempo e più non sentivo niente e pensavo a Lorenzo.

Questo comportamento ha portato molti telespettatori a evidenziare come Shaila stia contestando a Helena qualcosa che lei stessa ha fatto in passato.

Il pubblico si divide

Le tensioni all’interno della Casa continuano a generare dibattiti tra i telespettatori. Da un lato, c’è chi difende Shaila e Zeudi, accusando Helena di essere troppo strategica e poco sincera. Dall’altro, c’è chi crede che Shaila stia semplicemente proiettando i suoi errori passati sulle azioni della modella brasiliana.

Nonostante tutto, una cosa è certa: i colpi di scena non mancheranno.