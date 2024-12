Shaila contro Lorenzo, l’appello all’ex: “Perdonami! Fuori dal GF ti verrò a cercare”

La casa del Grande Fratello non smette di regalare colpi di scena, e stavolta la protagonista è Shaila Gatta, ex velina e gieffina di questa edizione. Dopo la burrascosa rottura con Lorenzo Spolverato, Shaila si è lasciata andare a uno sfogo fiume, mettendo in discussione le sue relazioni passate e presenti.

Shaila, lo sfogo contro Lorenzo: “Egoista ed egocentrico”

La tensione tra Shaila e Lorenzo è esplosa durante la vigilia di Natale, quando Spolverato ha deciso di fare gli auguri a tutti i coinquilini tranne che a lei. Questo gesto ha scatenato la rabbia della gieffina, che ha accusato il suo ex di essere egoista e manipolatore:

Lui è egoista e deve stare da solo. Mi ha fatto passare l’inferno con i suoi mutismi selettivi. Non voglio più vederlo.

Shaila ha anche espresso il suo disappunto verso il comportamento di Lorenzo con Helena Prestes, insinuando che il loro rapporto potrebbe non essere del tutto sincero:

Gli è bastato chiudere con me per tornare sui suoi passi. Aveva tanta rabbia con Helena e ora sono cul* e camicia.

Shaila e Javier: nessun ritorno di fiamma

Nonostante le speculazioni, Shaila ha escluso categoricamente un ritorno con Javier Martinez, con cui ha dichiarato di avere un rapporto di rispetto e dialogo:

Con Javier non c’è più nulla di romantico. Sono felice che stia bene con Chiara, sono perfetti insieme.

L’appello a Sasà Monaco: “Perdonami”

Nel bel mezzo dello sfogo, Shaila ha ricordato il suo ex storico, Salvatore ‘Sasà’ Monaco, definendolo un uomo speciale che non ha saputo apprezzare. La gieffina ha lanciato un appello al suo ex:

Perdonami, Sasà. Ti verrò a cercare quando sarò fuori. Sei stato un uomo speciale.

Con Lorenzo, la chiusura sembra definitiva, mentre il pubblico si chiede se Sasà Monaco risponderà all’appello di Shaila una volta conclusa l’esperienza al Grande Fratello.

Alfonso Signorini, durante le prossime dirette, potrebbe affrontare questi temi caldi, portando ulteriori dettagli e confronti.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.