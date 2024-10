“Shaila attratta da Lorenzo, Javier usato”: parla ex del Grande Fratello

Ilaria Clemente, ex concorrente del Grande Fratello, ha fatto chiarezza sul triangolo amoroso che sta tenendo tutti con il fiato sospeso: Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. L’ex inquilina, costretta ad abbandonare il reality a causa della gravidanza in corso, si è espressa senza mezzi termini durante un’intervista a Casa Lollo, rivelando dettagli inediti sulla dinamica che sta dominando il programma.

Ilaria Clemente si esprime su Shaila, Lorenzo e Javier

L’ex concorrente del Grande Fratello, Ilaria Clemente, ha affermato che la chimica tra Shaila e Lorenzo era evidente sin dall’inizio: “Che ci fosse qualcosa si capiva. Io non facevo altro che dirlo a Lorenzo”, ha raccontato. Per lei, il passaggio dei due in Spagna, lontano dalle dinamiche della Casa italiana, ha permesso loro di avvicinarsi ulteriormente. “Soprattutto Shaila ha abbassato le difese. Aveva paura di iniziare un rapporto con Lorenzo, temendo di perdere il controllo che invece aveva con Javier”, ha spiegato Ilaria.

Ilaria ha anche espresso il suo parere su Javier, definendolo una vittima inconsapevole delle dinamiche del gioco: “Javier si è lasciato ammaliare dalla bellezza e dal modo di fare di Shaila, perdendo il controllo. Credo che a lei piaccia veramente Lorenzo, più di quanto le piacesse Javier”. Tuttavia, ha sottolineato che il Grande Fratello è pur sempre un gioco, dove le persone potrebbero non essere sempre sincere.

Ilaria ha in qualche modo anche giustificato Shaila, aggiungendo: “Quindi diciamo che ha tenuto fino a quando non ha ceduto. D’altra parte come non capirla? Sarà successo un po’ a tutti. Poi a tutti magari dispiace che sia stato usato Javier”.

Secondo la Clemente, il sentimento di Javier per Shaila era autentico, ma il reality richiede anche una certa astuzia: “Purtroppo, bisogna essere un po’ prevenuti e aspettarsi che alcuni sentimenti possano non essere reali”, ha concluso, lasciando intendere che i colpi di scena non sono ancora finiti.