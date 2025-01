Nella casa più spiata d’Italia, le tensioni non sembrano placarsi. Questa volta, le protagoniste del nuovo scontro sono Shaila Gatta e Amanda Lecciso. Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la ballerina e la sua inquilina si sono trovate in un acceso confronto che ha continuato a infiammare gli animi anche dopo la diretta.

Già durante l’ultima puntata, Shaila Gatta aveva mostrato segni di insofferenza nei confronti di Amanda Lecciso. In un confronto diretto, la tensione tra le due è esplosa, portando alla luce una serie di malumori.

Subito dopo la puntata, Shaila si è sfogata con le coinquiline Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.

Durante la conversazione, ha espresso chiaramente la sua antipatia per Amanda:

A me non piace Amanda, mi sta antipatica. Non parlo con Lorenzo di lei. Non mi interessa il loro rapporto, possono anche essere amici. A me lei non piace.