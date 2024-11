Shaila fuori controllo: accuse, offese e insulti a Helena Prestes, gli altri restano in silenzio – VIDEO

Al Grande Fratello, le tensioni sono esplose con una lite furiosa tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Una discussione che ha lasciato il pubblico e gli altri concorrenti senza parole, evidenziando dinamiche sempre più difficili nella casa più spiata d’Italia.

Shaila contro Helena al GF: accuse e insulti

La lite è scoppiata mentre i concorrenti erano seduti a tavola. Shaila ha accusato Helena di aver scritto una lettera a Lorenzo Spolverato, suo compagno all’interno della casa, definendola “falsona” e accusandola di cercare visibilità:

“Tutta la casa non ti capisce perché sei finta, ti attacchi a tutto quello che può darti visibilità”.

Questa prima fase, pur dai toni accesi, rientrava in un confronto diretto. Tuttavia, Shaila ha oltrepassato ogni limite con frasi offensive e attacchi personali, mettendo in discussione il passato e la cultura brasiliana di Helena: “Non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente tu dai fastidio. Sei furba e cattiva, fai solo spettacolo di falsità”.

L’indifferenza degli altri e la reazione di Helena

La scena ha lasciato il resto dei concorrenti in silenzio, senza che nessuno intervenisse per placare i toni. Helena, visibilmente scossa, è scoppiata in lacrime dopo l’ennesimo attacco, al quale Shaila ha replicato con altre frecciate:

“Ma lo vedi come sei conciata a 34 anni?”

L’indifferenza dei presenti ha sollevato polemiche anche sui social, con molti spettatori indignati per la mancanza di empatia e per l’incapacità del gruppo di prendere posizione.

Un episodio che allontana il pubblico?

Questo scontro ha sollevato diverse critiche sul web, con molti utenti che hanno messo in discussione la qualità delle dinamiche proposte dal reality. In tanti hanno ricordato momenti di confronto del passato, come le celebri liti tra Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio, dove il tono, pur acceso, non scivolava mai nell’offesa personale.

L’episodio riflette una deriva che potrebbe essere una delle cause del calo di ascolti di questa edizione del Grande Fratello. Quando si mettono in gioco personaggi che puntano su scontri di questo tipo, lo spettacolo rischia di perdere quella leggerezza che un tempo lo caratterizzava.