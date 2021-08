“La ruggine nel cervello”, Sgarbi offende (ancora) Fedez: il commento del rapper non fa una piega

Vittorio Sgarbi continua ad attaccare Fedez e, questa volta, il cantante ha deciso di replicare con un tweet dove si pone un interrogativo più che lecito.

Fedez risponde a Sgarbi (che lo insulta): “Ma quale è il suo problema?”

Sgarbi ha postato una foto che mostra le mani di Fedez con dello smalto colorato sulle unghie: “Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine”.

Tra i numerosi commenti anche alcuni veramente agghiaccianti (come ha sottolineato il buon Federico): “Non si può vedere, mai visto un obrobio simile”, “L’avesse il cervello… Un grumo di neuroni indifferenziati tiene questo qui”.

E ancora:

Fedez è solo un furbo che ha capito che tatuarsi tutto tra i primi, fidanzarsi con la Ferragni, esporre i figli ogni momento, sparare amenità politicamente corrette e pubblicizzare multinazionali come Amazon è molto remunerativo.

Beati i “tuttologi” del web che hanno deciso di dire la loro opinione su qualsiasi cosa e in qualunque momento, sanno sempre tutto loro, oh!

Fedez ha deciso di replicare proprio stamattina:

‪‬Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del paese sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante.

Dopo Fabrizio Corona (l’ex re dei paparazzi ha attaccato di recente Fedez) anche Vittorio Sgarbi è ritornato all’attacco senza un motivo plausibile è logico.

Non capirò mai perché la politica non fa altro che commentare volti social, star della musica, programmi e conduttori TV: avranno per caso sbagliato lavoro?

Nel dubbio noi a Federico abbiamo dato un consiglio che vale un po’ per tutti: