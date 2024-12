“Ho paura che mi tiri addosso qualcosa”, lo sfogo surreale di Jessica dopo la discussione con Luca (c’entra Helena) – VIDEO

La relazione tra Jessica e Luca ha recentemente attraversato momenti di forte tensione, mettendo a rischio un legame che sembrava solido. L’attore ha espresso il desiderio di mantenere la propria libertà all’interno della Casa del Grande Fratello, mentre la cantante non ha gradito la sua vicinanza a Helena. Questo conflitto ha portato entrambi a prendere posizioni nette, complicando ulteriormente una situazione già fragile.

Jessica e Calvani ai ferri corti: c’entra Helena

Amanda ha cercato di mediare, parlando con entrambe le parti coinvolte. Dopo aver ascoltato Luca, ha dichiarato di essere “intenerita dal suo malessere”, poiché l’uomo è apparso davvero provato. Il toscano, dal canto suo, ha ribadito il diritto di vivere la propria esperienza in modo autonomo, sostenendo che la situazione fosse diventata “eccessiva ed esagerata”.

Jessica, invece, si è difesa spiegando di non voler apparire come una provocatrice. Ha sottolineato di essersi sentita tradita dalla scelta di Luca di avvicinarsi a Helena, un comportamento che ha minato la fiducia tra i due. “Mi aspettavo vicinanza e protezione, ma mi è sembrato che riservasse questo trattamento a lei”, ha affermato.

Il distacco di Jessica

Jessica ha deciso di fare un passo indietro, dichiarando che se Luca non dovesse cambiare atteggiamento, preferirebbe allontanarsi definitivamente. “Lui starà benissimo senza di me”, ha concluso con amarezza. La cantante ha lasciato trasparire delusione e rammarico, mentre Luca, pur dispiaciuto, non ha potuto fare altro che accettare la sua scelta.

Le parole di Luca su Jessica

Nonostante le incomprensioni, Luca ha parlato con affetto di Jessica. Ha ricordato i momenti di complicità trascorsi insieme, affermando: “Mi piace farla ridere e penso di averla fatta uscire dal suo bozzolo”. Ha anche sottolineato che la sua vicinanza è sempre stata autentica e priva di strategie, ribadendo: “Io le voglio bene”.

Helena: il terzo incomodo

La presenza di Helena ha giocato un ruolo chiave nella crisi tra Jessica e Luca. La cantante ha criticato il legame tra l’attore e la brasiliana, definendolo inappropriato. Luca ha ammesso di essersi fatto influenzare da Jessica, arrivando persino a nominare Helena per dimostrarle il proprio sostegno. Tuttavia, questo gesto non è bastato a placare le tensioni.

Dubbi e gelosie

Secondo Amanda, entrambi gli amici hanno perso fiducia l’uno nell’altra, mettendo in dubbio l’autenticità del loro rapporto. Jessica, infatti, ha accusato Luca di proteggere Helena in modo eccessivo, mentre lui ha cercato di spiegare le sue intenzioni. “Non capisco perché stai buttando via una bella amicizia”, ha detto l’attore.

Il pensiero di Luca per Alessandro

Luca ha anche espresso preoccupazione per il suo compagno Alessandro, temendo che potesse fraintendere la situazione. “Perché non raccontiamo ciò che è davvero la nostra amicizia? Bella, pulita, artistica”, ha chiesto. Tuttavia, il confronto con Jessica si è concluso senza una soluzione, lasciando aperta la questione.

Lo sfogo “surreale” di Jessica

Dopo aver discusso con Luca, Jessica si è confidata con gli altri gieffini esprimendo il suo punto di vista (forse un po’ esagerato?) nei confronti di Helena:

Lei mi guarda e inizio ad avere paura, perché se magari ha qualche oggetto vicino e magari me lo tira. Luca la protegge? Ma dai… non ce ne siamo accorti. E’ da sola? Ma da sola cosa? Tutti parlano di Helena.