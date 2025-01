“Ha paura di me”, lo sfogo di Helena su Zeudi con Calvani: “Ma se è innamorata…”

Dopo il riavvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez – e la reazione di Zeudi – la concorrente brasiliana ha iniziato a farsi qualche domanda. Durante una conversazione con Luca Calvani, ha spiegato quello che lei prova e quali sono stati i gesti di Zeudi.

Lo sfogo di Helena su Zeudi con Calvani

“Tu dici che le dà fastidio che io abbraccio Javier?”, ha domandato Helena, parlando con Luca Calvani e Amanda Lecciso. “Sì, vero? Secondo me sì”, ha aggiunto, trovando d’accordo anche i due inquilini.

Helena ha però ammesso di sentirsi molto attratta da Javier, pur trattandosi, tra loro, solo di affetto. E riferendosi a Zeudi ha aggiunto:

Però se tu sei innamorato di una persona, almeno diventi amica, no? Non so, non si avvicina, dice che ha paura di avvicinarsi, dice che non ascolto i problemi degli altri. Così mi ha detto. Secondo me è brutto sentire questo.

“è una cosa nuova e poi è più giovane”

Luca ha ascoltato lo sfogo dell’amica e riferendosi anche lui a Zeudi ha commentato: “E’ ferita, è giovane. Non da te, però…”.

“Io sono molto fiera di me, ho avuto coraggio”, ha replicato Helena. Luca l’ha rassicurata dicendole che lui non la perde di vista:

Tengo io un occhio, però non metterci il giudizio. Sii te, bella, aperta. Dalle l’opportunità di capire da sola che questa fretta non le giova, non essere infastidita. Tu sei grande, perdonale queste cose. Sorridi…

Helena si è detta intimidita dal suo sguardo, aggiungendo:

E’ come se lei sta scegliendo una strada dove io non ci sono. Va bene… mi dispiace perché alla fina… Capito? Di cosa stiamo parlando?

“è ferita ed è giovane”

Poi ha aggiunto:

Se fossimo nella vita reale avrei fatto il mio, mi avrebbe detto andiamo al cinema e io avrei detto andiamo. Se una cosa non mi piaceva lo avrei detto subito. Qua io aspetto, aspetto un po’ perché… in realtà non c’è niente che non mi è piaciuto di lei. Io volevo conoscerla di più. Ma secondo me adesso ha capito e tutto si calmerà. Secondo me è un momento così…

Successivamente ha raggiunto in camera Zeudi, baciandola sulla guancia, anche se quest’ultima non avrebbe compreso del tutto la sua reazione.