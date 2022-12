Il surreale sfogo di Antonella Fiordelisi: ora invoca la squalifica per Micol e Giaele

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà, sfociato anche ieri sera in diretta al GF Vip, è proseguito anche nella giornata di oggi. La Fiordelisi, nel dettaglio, ha accusato la Vippona di parlare alle sue spalle. Giaele, di contro, ha replicato decisa: “Tu parli di noi senza microfono con Edoardo tutte le sere”.

Antonella Fiordelisi, il surreale sfogo

Sentendosi alle strette Antonella ha criticato ancora Giaele puntando sulla sfera personale: “Ma come fa a sopportarti tuo marito? Ci credo che avete un amore libero, va pure con altre da quanto sei pesante”.

Nonostante il pesante sfogo, l’influencer è arrivata persino a invocare la squalifica non solo per Giaele ma anche per Micol, dopo aver scoperto le frasi sul suo conto nella serata di ieri:

Per le cose che mi dicono dietro dovevano già essere squalificate. Tutte le cattiverie pesanti che mi hanno detto senza microfono.

Antonella, dunque, è convinta che sia Giaele che Micol abbiano l’abitudine di parlare alle sue spalle dicendole cose molto gravi, motivo per il quale meriterebbero, a suo dire, la squalifica. Una richiesta a dir poco surreale.