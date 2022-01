Barù è veramente interessato a Jessica? Lei ha preso le distanze mostrando di essersi stancata e l’esperto in vini non è certo stato clemente nei suoi confronti prendendola in giro: “Ha un sex appeal di una disperata”, ha affermato ridendo.

E mentre i social fanno il tifo per i #Jerù, personalmente credo che Barù non sia minimamente interessato a Jessica dal punto di vista amoroso. Proprio confidandosi con le altre coinquiline del GF Vip, la Selassiè ha precisato:

Uno può anche ridere e scherzare ma dopo un po’ mi stanco e mi sento a disagio. Magari, che ne so… ci divertiamo e mi rendi partecipe delle tue giornate. Sta h24 con Soleil, Davide e Kabir. Lui a priori dice che non abbiamo gli stessi interessi e non sono la sua tipa… ma che ne sai? Nemmeno mi conosci. Io i tentativi li ho fatti. Però puoi anche non darmi più confidenza perché io chiudo. Io chiudo, basta… l’ho fatto anche con Samy, non me ne frega più niente. Non sono venuta qui a fare amicizia, ne ho tanti amici fuori.

Barù, parlando con Alessandro e Kabir, non è certamente stato carino nei confronti di Jessica:

Persecuzione sessuale. Mi lasciate stare? Sto qui tanto bene da solo, non voglio far nulla… Il sex appeal di una disperata, non so. A parte gli scherzi… se devo essere forzato. Poi forzato a fare le coccole sotto le coperte? Pensa te che tristezza.