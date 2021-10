Chi è quella concorrente del Grande Fratello Vip che avrebbe una dipendenza del sesso? La croccante indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale Oggi, in edicola da stamattina con il suo nuovo numero.

Sex addicted al Grande Fratello Vip?

Il settimanale Oggi apostrofa la concorrente come Sex addicted termine inglese che definisce una persona con una dipendenza molto forte.

Di chi si tratta? La casa del Grande Fratello VIP è attualmente molto popolata e la rivista parla di una concorrente di sesso femminile.

In base alle ultime news e indiscrezioni, potrebbe già essere esclusa Sophie Codegoni viste le sue dichiarazioni prima di entrare in casa dove aveva rivelato di non avere rapporti sessuali da oltre sei mesi:

L’ultima volta… Non me lo ricordo nemmeno più! Ma proprio neanche come si fa! Credo sia stata il giorno della scelta quindi… sei mesi fa oramai.

Attualmente nella Casa del GF Vip ci sono: Raffaella Fico, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Ainette Stephens, Jo Squillo, Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè e Francesca Cipriani.

