Nuovo indizio sui concorrenti verso la Casa del GF Vip 7. Dopo l’ufficializzazione di Giovanni Ciacci, le canzoni di Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi ed il video di Carolina Marconi condivisi su Instagram, spunta anche una breve clip che ci annuncia l’ingresso di Antonino Spinalbese.

Sette nomi verso il GF Vip, ecco i concorrenti che entreranno

Nel video Antonino non si vede a figura intera ma la sua sagoma è inconfondibile così come le mani e la passione per la fotografia manipolando una macchina fotografica.

Il cast del GF Vip

Giovanni Ciacci Edoardo Donnamaria Charlie Gnocchi Antonino Spinalbese Patrizia Groppelli George Ciupilan Antonella Fiordelisi

A questi nomi praticamente certi (salvo colpi di scena dell’ultimo momento), aggiungiamo:

Wilma Goich

Gegia

Ginevra Lamborghini

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Brenda Asnicar

Elenoire Ferruzzi

Tutto quello che sappiamo sul reality show

Il Grande Fratello Vip inizierà ufficialmente il prossimo lunedì 19 settembre 2022 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In studio al fianco di Alfonso Signorini ci saranno anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste.

Il GF Vip Party verrà condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

Giulia Salemi potrebbe avere un ruolo inedito nello studio.