Sethu a Sanremo 2023 con la canzone “Cause perse”: qual è il suo significato per perché ha scelto di vestirsi di nero e portare quel particolare caschetto? Scopriamo tutte le curiosità, compreso il fratello gemello sul palco con lui.

Sethu a Sanremo 2023 con il gemello Jiz: di cosa parla “Cause perse”

Marco De Lauri, 25 anni – in arte Sethu – sale sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023 con il fratello gemello Jiz (Giorgio De Lauri) che lo accompagna alla chitarra elettrica.

Di cosa parla Cause perse? “E’ un brano che ho scritto partendo dall’espressione “cause perse” che io e mio fratello gemello Jiz – che è il mio produttore e mi accompagna da sempre – usiamo spesso. L’ho scritto per noi due, parla di fallimenti e come rialzarsi dai fallimenti e di guerre personali”, ha spiegato Sethu.

La canzone è in parte autobiografica:

Tante volte ci si scoraggia, ci si sente fuori contesto ci si sente delle cause perse. Ma poi si ritrova fiducia in sé stessi e l’ottimismo necessario per andare avanti. Quando penso di non farcela c’è mio fratello gemello Jiz a ricordarmi che non è così, che ce la posso fare e che delle pare me ne devo fregare.

Il caschetto e il look dark: ecco perché veste di nero

Caschetto corvino con mini frangia e look all black: Sethu veste così da anni e svela il perché: “Io mi sono sempre vestito di nero perché mi piacciono le maglie delle band”.

E per quanto riguarda il caschetto, aggiunge:

L’ho fatto a caso, io avevo i capelli lunghissimi. Avevo visto una foto di un giapponese, avevo voglia di cambiare in quel periodo. Ecco perché mi sono fatto i capelli così.