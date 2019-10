Serie A, partite 10^ giornata: diretta Sky, Dazn e streaming oggi 30 ottobre

Decima giornata di Campionato di Serie A: ecco il programma di oggi, mercoledì 30 ottobre in merito al turno infrasettimanale. Dopo gli anticipi di ieri, oggi si continua con la gran parte dei match in programmi, prima della chiusura prevista per domani, quanto l’incontro Milan-Spal chiuderà anche la decima giornata di andata di Serie A. Le partite saranno trasmesse come di consueto da Sky (sette) in diretta tv e streaming anche tramite il servizio per i soli abbonati, Sky Go e NowTv, ma anche su Dazn con le sue tre partite visionabili anche sul nuovo canale Dazn1. Ecco la fitta programmazione di oggi.

Serie A, 10^ giornata: orari e diretta 30 ottobre 2019

Questo mercoledì 30 ottobre, ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A sarà la partita Napoli-Atalanta, in diretta dalle ore 19 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Massimo Ugolini e Vanessa Leonardi. Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra).

A partire dalle ore 21, ecco quali sono le partite di oggi, valevoli per la decima giornata di Campionato di Serie A. Juventus-Genoa Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite; telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo; Diretta Gol Andrea Marinozzi. Sassuolo-Fiorentina Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 255 (satellite e fibra); telecronaca Dario Massara; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Massimiliano Nebuloni; Diretta Gol Riccardo Gentile.

Ed ancora, Cagliari-Bologna Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre); telecronaca Federico Zancan; commento Carolina Morace; bordocampo Veronica Baldaccini; Diretta Gol Antonio Nucera. Sampdoria-Lecce Sky Sport 254 (satellite e fibra) e Sky Sport 485 (digitale terrestre); telecronaca Geri De Rosa; commento Luca Pellegini; bordocampo Marco Nosotti; Diretta Gol Lucio Rizzica. Lazio-Torino DAZN1 (canale 209); Udinese-Roma DAZN1 (canale 209).