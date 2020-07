Serie A, partite 32^ giornata: diretta oggi 12 luglio Sky, Dazn streaming

Da ieri è ripartita la Serie A con la sua 32esima giornata di Campionato. Una stagione anomala per via dell’emergenza sanitaria che ha inizialmente costretto a uno stop per poi riprendere con turni differenti rispetto a quanto gli appassionati e gli stessi giocatori sono abituati. A seguire scopriamo quali sono le partite in programma per oggi, domenica 12 luglio con i match visibili sia su Sky che su Dazn, in diretta tv e streaming.

Serie A, 32^ giornata: orari e diretta domenica 12 luglio 2020

Nella giornata di sabato 11 luglio che ha aperto il 32esimo turno di Campionato, sono scese in campo sei squadre. Nel tardo pomeriggio è stata la volta di Lazio-Sassuolo, seguite da Brescia-Roma. Prima serata all’insegna del match Juventus-Atalanta.

Questa domenica 12 luglio si apre con Genoa-Spal, in diretta DAZN e DAZN1 dalle ore 17.15. Si procede alle 19.30 con quattro match:

Cagliari-Lecce, diretta SkySport Serie A e SkySport 252

Parma-Bologna, diretta SkySport 253

Udinese-Sampdoria, diretta SkySport 254

Fiorentina-Verona, diretta DAZN e DAZN1

Chiusura in prima serata, alle 21.45 con la partita Napoli-Milan, in diretta SkySport Uno, SkySport Serie A e SkySport 251.

I match di oggi 12 luglio saranno trasmessi anche tramite il servizio per i soli abbonati, Sky Go e NowTv.

Domani, lunedì 13 luglio, infine, spazio all’ultima partita della 32esima giornata di Serie A alle ore 21.45 con Inter-Torino, in diretta SkySport Serie A e SkySport 251.