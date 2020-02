Nuova giornata, la 26esima, all’insegna del Campionato italiano di calcio di Serie A, con partenza oggi, sabato 29 febbraio 2020. Nell’ultima giornata del mese è ancora attiva l’emergenza coronavirus ed infatti molti match saranno giocati a porte chiuse. Vediamo intanto quali sono le partite in programma per oggi, con consueta diretta tv e streaming. Le partite del nuovo turno di Campionato saranno trasmesse da Sky (sette) in diretta tv e streaming anche tramite il servizio per i soli abbonati, Sky Go e NowTv, ma anche su Dazn con le sue tre partite visionabili anche sul nuovo canale Dazn1. Ecco la programmazione di oggi, sabato 29 febbraio 2020.

Serie A, 26^ giornata: orari e diretta sabato 29 febbraio 2020

Questo sabato 29 febbraio, si parte subito nel primo pomeriggio alle 15.00 con il nuovo anticipo della giornata di Campionato numero 26. Lazio-Bologna Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.

Alle ore 18.00 appuntamento con la partita Udinese-Fiorentina Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Gentile; commento Carolina Morace; bordocampo Marina Presello.

Infine, ultimo incontro della giornata, Napoli-Torino trasmessa su DAZN1 (canale 209).

Partite a porte chiuse per coronavirus

Saranno cinque le partite della 26esima giornata di Serie A che si giocheranno a porte chiuse: il big match Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.

La decisione è stata presa dal presidente della Lega Serie A, Paolo Del Pino, basandosi sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 sulle disposizioni per il contenimento dell’emergenza coronavirus.