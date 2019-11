Dodicesima giornata di Campionato di Serie A quella che andrà in scena oggi, domenica 10 novembre, che giunge dopo i tre anticipi di ieri. La massima categoria del calcio italiano si ripromette anche oggi di distribuire numerose emozioni agli appassionati. Le partite saranno trasmesse come di consueto da Sky (sette) in diretta tv e streaming anche tramite il servizio per i soli abbonati, Sky Go e NowTv, ma anche su Dazn con le sue tre partite visionabili anche sul nuovo canale Dazn1. Ecco la fitta programmazione odierna.

Serie A, 12^ giornata: orari e diretta domenica 10 novembre 2019

Questa domenica 10 novembre, si parte alle ore 12.30 con il primo match della giornata in diretta su Dazn1 (canale 209): si tratta dell’incontro Cagliari-Fiorentina. A seguire, scopriamo quali sono tutti i match del primo pomeriggio, con fischio di inizio fissato alle ore 15.00.

Udinese-Spal live su DAZN1 (canale 209). Diretta gol su Sky Sport 251 (satellite e fibra). Segue Lazio-Lecce su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); telecronaca Massimo Tecca; commento Carolina Morace; bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Daniele Barone. Sampdoria-Atalanta su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre); telecronaca Federico Zancan; commento Luca Pellegrini; bordocampo Riccardo Re; Diretta Gol Andrea Marinozzi.

Alle ore 18.00 fischio di inizio per Parma-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Angelo Mangiante e Vanessa Leonardi.

Quindi alle ore 20.45 chiuderà la giornata di Serie A Juventus-Milan Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite; telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà, Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.