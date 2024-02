In queste ore sta girando sui social un video che sta facendo discutere. Sergio D’Ottavi addosso a Greta Rossetti mentre gioca con lei nella Casa del Grande Fratello.

Alcuni utenti social hanno frainteso il gesto scherzoso di Sergio mettedolo letteralmente in croce. A questo punto anche la mamma di Greta è intervenuta:

Ho visto quella scena. Io non ce l’ho con nessuno ma lei tende a rannicchiarsi e vedo un modo un po’ troppo irruente da parte di lui. Questo è quello che vedo. In non metto in dubbio che Sergio sia una brava persona ma questa cosa vista dalla TV è brutta da vedere.