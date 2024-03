L’ex fidanzato di Greta Rossetti, Eugenio Colombo, nelle passate ore è intervenuto a Casa Lollo per commentare le ultime vicende che riguardano la gieffina. Come sappiamo, Greta ha iniziato una frequentazione nella Casa del Grande Fratello con Sergio D’Ottavi. Ma cosa pensa di tutto ciò Eugenio?

Proprio l’ex di Greta si è ritrovato indirettamente coinvolto nelle vicende del Grande Fratello, e lo stesso ha commentato più di una volta il famoso triangolo, che però adesso si è rotto in favore di Sergio. Cosa pensa della loro relazione dopo il bacio consumato nella Casa?

Non me lo immaginavo perché io con Greta, anche prima che entrasse non sapeva come sarebbe finita con Mirko. Poi in fl fatto dei reality, se non si vivono in prima persona sono davvero difficili da giudicare. Sono 24 ore su 24 insieme e magari Greta ha avuto tanti momenti di debolezza. Ancora oggi mi scrivono di andarle a fare una sorpresa, tirarla su di morale, starle vicino. Però non me l’aspettavo e si vede che sta scattando qualcosa. Ovviamente Greta sa bene che dentro i reality le emozioni sono a mille, poi dopo la vita reale è fuori ed è un’altra. Da quello che ho seguito lei stava andando con i piedi per terra con questa conoscenza, infatti il bacio è scattato ieri sera.