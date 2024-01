Greta scopre che Sergio ha una cotta per lei: ecco come ha reagito

Sergio D’Ottavi ha preso una cotta per Greta Rossetti? Secondo Fiordaliso lo chef del Grande Fratello sarebbe cotto a puntino e, proprio per questo motivo, ne ha parlato con la diretta interessata.

“Gli piace Greta e secondo me a Greta potrebbe piacere”, ha commentato Marina. Poi ha aggiunto:

Lui è abituato ad essere corteggiato secondo me. Tu gli piaci ma non sa come fare. E’ stato con una donna più grande per tanto tempo quindi non sa da dove iniziare. Non è abituato, si vede.

Lui è abituato alle donne che gli corrono dietro perché è un bel ragazzo, ci sa fare, è divertente. Qui dentro non ha capito che non c’è questa cosa qua, che non c’ha una donna di qua, una di là, c’ha il locale…

Greta Rossetti ha affermato di non essere attratta da Sergio, tuttavia non ha chiuso totalmente le porte:

Però a me o scatta subito, con il colpo di fulmine, o non mi scatta. Non le sa giocare le sue carte…Ci devi saper fare. Non è che mi fai lo sguardo, mi fai la battutina…

Per me se non mi colpisci subito esteticamente, che sei il mio prototipo… Lui è un bellissimo ragazzo ma non è il mio tipo.

A me piace biondo con gli occhi azzurri. Io non sono quella che guarda il bello, mi deve colpire un particolare. Ti devo guardare e dire “ok, c’hai qualcosa”.

Con Sergio non è scattata questa cosa quindi il passo successivo sarebbe sapermi prendere.

Per dire, il mio ex – quella con cui sono stata cinque anni – non era il mio prototipo, non era il classico bello. Infatti a me all’inizio non piaceva, però mi ha saputo prendere e ci sono stata insieme cinque anni.