Sergio “ruba” un bacio a Greta al GF: ecco la sua reazione – VIDEO

Avvicinamento tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi al Grande Fratello. Alcuni telespettatori stanno già immaginando una love story epica tra loro due, mentre altri sono un po’ preoccupati per certi atteggiamenti sospetti.

Sergio “ruba” un bacio a Greta al GF: ecco la sua reazione

Sembra che Sergio non sia proprio al corrente di tutto il caos che si sta creando intorno a lui e Greta. In questi giorni lo chef ha osato rubarle un bacio, come segno di un possibile inizio di una relazione speciale.

Ma la situazione è tutt’altro che rosea.

Proprio Greta, dopo essersi avvicinata molto al team di Beatrice Luzzi (soprattutto a Sergio e Vittorio Menozzi), ha incominciato anche a generare qualche dubbio fuori dalla Casa.

Molti dei fan dell’attrice pensano che lei non sia così sincera come vuole far credere, specialmente quando si tratta di nominare altri concorrenti.

Infatti, la scelta della Rossetti di nominare proprio Sergio ha fatto scoppiare il finimondo! La tensione (sui social) è salita alle stelle quando lui, ignaro di tutto, le ha dato quel bacio inaspettato.

Quale è stata la reazione di Greta? “Ma sei impazzito?”, ha affermato la coinquilina in imbarazzo.

Ora, c’è un bel caos sul perché Greta abbia nominato lo chef, soprattutto dopo alcuni video che sono spuntati fuori. Ma la verità è avvolta nel mistero, e non si sa come reagirà lui quando scoprirà tutto.

Insomma, il Grande Fratello non delude mai con tutti i suoi colpi di scena. Restiamo sintonizzati per scoprire cosa succederà tra Greta e Sergio, e chi conquisterà il cuore del pubblico.

