Serena Rossi a Sanremo 2026? L’attrice risponde

Serena Rossi potrebbe arrivare a Sanremo 2026? È una domanda che il pubblico del Festival si pone ormai da anni e che torna puntuale ogni volta che la kermesse si avvicina. L’attrice napoletana, amatissima dal grande pubblico, ha risposto ancora una volta senza chiudere del tutto la porta, lasciando spazio alla fantasia di fan e addetti ai lavori.

Attrice, cantante, interprete completa, Serena Rossi rappresenta da tempo uno dei nomi più desiderati sul palco dell’Ariston. Il Festival di Sanremo, con la sua dimensione che va ben oltre la musica e diventa racconto, spettacolo e evento mediatico totale, sembra il contesto ideale per una figura come la sua. Proprio per questo, quando le viene chiesto se il 2026 potrebbe essere l’anno giusto, l’attenzione si accende immediatamente.

Nata a Napoli nel 1985, Serena Rossi ha costruito una carriera solida e variegata, attraversando più di vent’anni di spettacolo italiano. Dopo gli esordi teatrali e televisivi nei primi anni Duemila, è riuscita a conquistare il grande pubblico grazie a ruoli che hanno messo in luce non solo le sue doti recitative, ma anche una naturale attitudine per la musica.

Nel corso del tempo si è affermata nel cinema d’autore, nelle fiction di grande successo, nel doppiaggio di produzioni internazionali e persino nella conduzione televisiva. Un percorso riconosciuto anche dai premi, tra David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro. La consacrazione definitiva è arrivata con Mina Settembre, serie che l’ha resa uno dei volti più amati del prime time. Un personaggio capace di entrare in empatia con il pubblico, rafforzando ulteriormente il legame tra l’attrice e gli spettatori.

Il suo nome, infatti, emerge spesso quando si parla di ruoli simbolici e palcoscenici importanti della televisione italiana. Anche perché Serena Rossi conosce bene il mondo della musica dal vivo e delle grandi platee, avendo già calcato il palco dell’Ariston in passato, seppur in altre vesti.

La risposta su Sanremo

Il riferimento a Sanremo, dunque, non nasce dal nulla. Ogni sua apparizione al Festival è sempre stata accolta con entusiasmo e l’idea di rivederla in un ruolo centrale continua ad affascinare. Nessuna conferma ufficiale, ma nemmeno una smentita. L’attrice ha risposto così, in una recente intervista: “Chissà, non lo so… sarebbe bellissimo. Ogni anno mi viene fatta questa domanda e io rispondo sempre allo stesso modo, cioè che sarebbe stupendo. Poi vediamo”.

Nel frattempo, il 2026 sarà comunque un anno importante per lei. Serena Rossi sarà impegnata anche a teatro con SereNata a Napoli, spettacolo da lei ideato e interpretato, un progetto intenso e personale che racconta la sua città attraverso musica e parole. Sanremo può attendere, ma il sogno resta lì, sospeso, pronto a riaccendersi ancora una volta.