Per Serena Marchese, talentuosa ballerina di Amici 20, si è fermato ieri sera il sogno di poter approdare in finale. Ad un passo dal traguardo, infatti, il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi si è fermato. Subito la sua eliminazione non sono mancate le sue prime parole a caldo. “Serena esci a testa alta”, ha commentato Maria De Filippi nel comunicarle la sua uscita.

Serena Marchese eliminata prima della finale

Serena ha ripercorso il suo approdo nella scuola di Amici 20 ed ha ricordato come le cose per lei siano cambiate nel corso della sua esperienza. E così dopo la sua eliminazione ha commentato:

Fortunatamente dall’inizio è cambiato tutto… Io non sono di tante parole. Grazie per l’opportunità che non avrei mai pensato di fare perché comunque era un mio sogno, ma lontano. C’ho provato per tanto tempo e mi dicevo ‘perché non va bene’. Alla fine è arrivato ed è stato veramente pazzesco! Era una cosa che volevo fare da tantissimo tempo sono felice così. Sono contenta di aver aggiunto qualcosa al mio bagaglio personale che è grande. Ho acquistato tantissimo e questo mi aiuta anche nella mia vita persona ad essere una persona più sicura di me stessa, del mio fisico, delle mie capacità, della mia danza, quindi sono contenta.

Dopo le sue parole non poteva mancare l’applauso dei suoi compagni di avventura. A loro ha lasciato un ultimo messaggio:

Grazie anche a voi raga… siete stati fenomenali con me. Speriamo di averli sti lavori…

