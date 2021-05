Serena Bortone e Alberto Martano non si sopportano? Arriva la verità

Serena Bortone intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine in edicola da oggi, ha assolutamente smentito una possibile rivalità con Alberto Matano, conduttore de La Vita in diretta.

Rivalità tra me e Alberto Matano? Sciocchezze! Dividiamo lo stesso studio e ci siamo simpatici da tempi non sospetti. E’ una persona gentile, ed entrambi gioiamo per i risultati dei nostri programmi. Sono competitiva, è vero, ma con me stessa, non con gli altri.