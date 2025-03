Verso il Serale di Amici 24: ecco la data ufficiale di inizio

Amici 24 sta per entrare nel vivo, e con l’inizio del serale a pochi giorni di distanza, i fan del talent show condotto da Maria De Filippi non potrebbero essere più ansiosi. Questo pomeriggio, infatti, andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano, che promette di essere ricca di emozioni. Nella puntata, si assegneranno le ultime “maglie dorate”, ossia i pass per il serale, la fase finale del programma dove saranno selezionati i veri protagonisti di questa edizione.

Serale Amici 24, ecco la data

Chi sono i fortunati che hanno già conquistato l’accesso alla fase finale del talent? Al momento, sono nove gli allievi che hanno ottenuto la tanto agognata maglia dorata: Jacopo Sol, Antonia Nocca, Daniele Doria, Chiamamifaro, Alessia Pecchia, Asia, Francesco, Chiara Bacci, Raffaella Mitaritonna e Francesca Bosco. Ma attenzione, non finisce qui! La puntata di oggi, che segnerà il passaggio al serale per alcuni dei concorrenti più promettenti, riserva sorprese che lasceranno tutti senza fiato.

La grande attesa è stata finalmente placata: il serale di Amici 24 inizierà sabato 22 marzo. A dare l’annuncio ufficiale è stato un promo trasmesso proprio su Canale 5, che ha scatenato l’entusiasmo dei milioni di telespettatori che non vedono l’ora di scoprire chi sarà il prossimo grande talento ad emergere.

Con l’arrivo della fase finale, l’adrenalina è alle stelle: il serale si preannuncia come uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. A condurre l’intera fase finale sarà ancora una volta Stephane Jarny, il direttore artistico che da anni cura la parte scenografica e coreografica del programma. Le sue scenografie spettacolari sono un marchio di fabbrica che rende ogni esibizione unica e mozzafiato.

La giuria del serale: mistero sul futuro dei giudici

Molteplici voci si rincorrono sulla composizione della giuria del serale. Al momento, non sono ancora confermate le identità dei giudici, ma secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, ci potrebbe essere una presenza di grande prestigio. Tra i possibili volti noti a sedere sulla poltrona di giudice, c’è anche Amadeus, il conduttore di punta della Rai, che potrebbe essere chiamato a valutare le performance degli allievi del talent.

Ultima voce, non ancora confermata, è la presenza del cantante Rkomi.

Non è tutto: domenica prossima andrà in onda una puntata speciale di Amici, intitolata “Amici verso il serale”, che darà il via ufficiale alla preparazione per la fase finale. In questa puntata, i telespettatori avranno modo di scoprire da vicino i percorsi degli allievi che hanno avuto accesso al serale, rivelando aneddoti, sfide e difficoltà vissute durante il loro cammino nel programma.