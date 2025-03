Serale Amici 24, eliminato seconda puntata: chi lascia il talent, ancora polemiche e sfide

La seconda puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 29 marzo 2025, ha offerto al pubblico una serata ricca di emozioni, polemiche e colpi di scena. Tra esibizioni di alto livello, accese discussioni tra i professori e un’eliminazione che ha sorpreso tutti, il talent show di Maria De Filippi continua a tenere incollati milioni di telespettatori. Ecco chi è stato eliminato.

Serale Amici 24, tutto sulla seconda puntata: eliminato

La puntata ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione: l’attrice comica Barbara Foria, che ha regalato momenti di leggerezza con la sua ironia, e il cantautore Tananai, che ha emozionato il pubblico eseguendo il suo brano “Alibi”.​

I 13 concorrenti rimasti in gara sono stati suddivisi in tre squadre guidate dai rispettivi coach:

Squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri : Francesca e Raffaella (ballerine), TrigNo e Nicolò (cantanti).​

Squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano : Chiamamifaro, Antonia e Jacopo Sol (cantanti), Daniele, Alessia e Chiara (ballerini).​

Squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo : Senza Cri e Luk3 (cantanti), Francesco (ballerino).​

La serata è stata caratterizzata da sfide intense tra le squadre, con esibizioni che hanno messo in luce il talento e la determinazione dei concorrenti. Tuttavia, non sono mancate le polemiche, soprattutto tra i professori. In particolare, Lorella Cuccarini ha contestato un guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli, affermando: “Smettiamola di dire che si propongono sfide a vantaggio degli avversari, perché questa è stata fatta per favorire TrigNo e non Luk3” .

Anche Alessandra Celentano ha avuto uno scontro con Deborah Lettieri, definendo l’esibizione di Francesca “loffia” e aggiungendo: “Far vincere Francesca non ha senso”.

Un momento particolarmente atteso è stato il guanto di sfida tra i professori, sul tema “il piccante che c’è in te”. A sfidarsi sono stati Emanuel Lo, Rudy Zerbi e la coppia Anna Pettinelli-Deborah Lettieri. La performance di Rudy Zerbi ha suscitato reazioni contrastanti, mentre a trionfare è stata la coppia Pettinelli-Lettieri, che ha conquistato il favore della giuria.​

Il momento più drammatico della serata è stato senza dubbio l’eliminazione. Al ballottaggio finale sono finiti i cantanti Luk3 e Chiamamifaro e la ballerina Raffaella. Dopo una serie di esibizioni cariche di tensione, la giuria ha deciso di salvare Chiamamifaro. Il verdetto finale ha visto l’eliminazione di Raffaella, una decisione che ha lasciato molti spettatori e compagni di avventura sorpresi e commossi.​

Alessia, compagna di squadra e amica, ha salutato Raffaella con parole toccanti: “Fuori da qua hai veramente un mondo che ti aspetta”. Sul web, molti fan hanno espresso disappunto per l’uscita della giovane ballerina, considerata da molti una delle più talentuose di questa edizione.​