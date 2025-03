Serale Amici 24: Amadeus, Malgioglio e Elena D’Amario pronti per il ruolo di giudici

Il celebre talent show Amici 24 di Maria De Filippi si appresta a tornare con una nuova edizione del Serale, e le anticipazioni sui nomi dei giudici stanno già infiammando il pubblico. Secondo le ultime indiscrezioni rese note da AdnKronos, la giuria sarà composta da tre personalità di spicco: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Questa combinazione promette di portare una ventata di novità e competenza al programma.​

I tre giudici del Serale di Amici 24

Amadeus, noto conduttore televisivo e radiofonico, dopo la recente esperienza come direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo è pronto a una nuova sfida. La sua presenza nel ruolo di giudice ad Amici 24 rappresenta una svolta significativa nella sua carriera e un valore aggiunto per il talent show. La sua esperienza e il suo carisma saranno fondamentali nel valutare le performance dei giovani talenti.

Cristiano Malgioglio, celebre cantautore e paroliere, non è nuovo al mondo dei talent show. La sua personalità vivace e il suo occhio critico hanno già conquistato il pubblico in passato. Il suo ritorno come giudice ad Amici è atteso con entusiasmo, e la sua capacità di offrire giudizi schietti e competenti aggiungerà pepe alle serate del Serale.​

La vera sorpresa di questa edizione è la presenza di Elena D’Amario nella giuria. Ballerina e coreografa di fama internazionale, Elena ha mosso i primi passi proprio ad Amici, per poi affermarsi nella prestigiosa Parsons Dance Company. Il suo ritorno al talent, questa volta come giudice, rappresenta un cerchio che si chiude e offre ai concorrenti una valutazione tecnica di altissimo livello.​

L’attesa dell’annuncio ufficiale

Sebbene queste informazioni siano frutto di rumors sempre più insistenti, l’annuncio ufficiale dei giudici è atteso nei prossimi giorni. La registrazione della puntata d’esordio è prevista nella giornata di oggi, e come da tradizione, il pubblico in studio potrebbe svelare anticipazioni già nelle prossime ore. L’attesa è palpabile, e i fan sono ansiosi di scoprire se queste indiscrezioni saranno confermate.​