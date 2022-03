E’ arrivato già il tempo di una nuova puntata del serale di Amici 21, in onda nella prima serata di sabato 2 aprile. Ieri, infatti, si è registrato l’appuntamento che ha decretato i nuovi eliminati. Cosa accadrà nella prossima puntata condotta come sempre da Maria De Filippi? Le prime anticipazioni di Amici News ci hanno fatto sapere il nome del primo allievo che ha dovuto lasciare la scuola.

Anticipazioni Serale Amici 21: terza puntata

Primo eliminato ufficiale: John Erik. Ballottaggio finale: Leonardo Vs Nunzio.

Come sapete bene, Maria De Filippi per evitare fughe di notizie, manda in casetta gli allievi in ballottaggio e comunica successivamente il secondo eliminato della puntata.

Nonostante questo, il VicoloDelleNews ha ricevuto la “soffiata” sul secondo eliminato della terza puntata dopo John Erik:

E’ rimasta in sospeso l’eliminazione di uno dei ragazzi, al ballottaggio finale sono arrivati i ballerini Leonardo e Nunzio. La nostra talpa ci racconta che ad essere stato eliminato è Leonardo.

Spoiler e altri dettagli

Stash ha il Covid, al suo posto Sabrina Ferilli e con lei l’immancabile Giovannino che ha lanciato un guanto di sfida all’attrice facendola ballare con Francesca Tocca.

Piccolo battibecco tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro in merito ad una coreografia eseguita da Michele.

Guanto dei professori vinto da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Nel ballottaggio finale Stefano de Martino ha chiesto di improvvisare a Leonardo e Nunzio perché non sapeva chi votare. Lo studio tremava per Nunzio, tutto schierato dalla sua parte.

Presente anche Nino Frassica con “Amici Senior”.