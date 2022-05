E’ arrivato già il tempo di una nuova puntata del serale di Amici 21, in onda nella prima serata di sabato 7 maggio. Proprio oggi si è registrato l’appuntamento che ha decretato i finalisti che si contenderanno la vittoria del talent show condotto da Maria De Filippi.

Anticipazioni Serale Amici 21, spoiler semifinale

Ecco le primissime anticipazioni della registrazione della semifinale di Amici 21 dai colleghi di Amici News.

Primo finalista: Sissi

Secondo finalista: Michele

Terzo finalista: Luigi

Il quarto e quinto finalista verrà scoperto in casetta.

Marco Mengoni ospite della puntata.

Fuori dagli studi presente Giulia Stabile che ha ricevuto un mazzo di fiori, lei carinissima ha salutato da lontano tutti. Insieme a lei anche Spillo!#Amici21 #AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) May 4, 2022

Prima manche

Sissi VS Luigi VS Albe

Vince Sissi e iniziano i Cucca-Todo

1) Sissi vs Luigi vince Sissi

2) Sissi vs Luigi vince Luigi

3) Alex vs Albe vince Alex

Alex vs Sissi vince Sissi e va in finale

Seconda manche

Michele vs Dario vs Serena

Vince Michele, iniziano Zerbi-Celentano

1) Michele vs Dario vince Michele

2) Michele vs Serena vince Serena

3) Michele vs Dario (guanto) vince Michele

Michele va in finale

Ultima manche

Luigi vs Alex vs Albe

Vince Luigi, inizia Zerbi-Celentano

1) Luigi vs Alex vince Alex

2) Luigi vs Alex vince Luigi

3) Luigi vs Albe (guanto) vince Albe

4) Luigi vs Albe vince Luigi

Luigi va in finale

Infine si sfidano Alex, Serena, Albe e Dario per gli ultimi due posti.

Per quanto riguarda i due eliminati e di conseguenza gli ultimi due Finalisti bisogna aspettare, se si avranno notizie allora li posteremo, altrimenti aspettiamo sabato senza creare casini vari.#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) May 4, 2022

Serale Amici 21: altri spoiler della semifinale

Premio Tim vinto da Michele.

Guanto Prof: vinto da Cuccarini-Todaro

Durante il dibattito tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, Dario si è messo a piangere: ci è rimasto molto male.