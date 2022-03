Nella giornata di ieri si è registrata la seconda puntata del serale di Amici 21 che vedremo in onda nella prima serata di domani, sabato 26 marzo. Nel corso del talent show condotto da Maria De Filippi, tra sfide ed ospiti abbiamo scoperto chi è stato il primo eliminato.

Serale Amici 21, anticipazioni: ecco il secondo eliminato

A finire al ballottaggio al termine delle varie sfide erano stati due allievi, Crytical e Christian, rispettivamente cantante e ballerino. Tuttavia, dopo le loro esibizioni, come sempre non era stato svelato l’eliminato tra i due.

Così come accaduto nel precedente appuntamento del serale di Amici 21, infatti, se il primo eliminato della serata sarà svelato in studio, il responso del secondo viene comunicato una volta che gli allievi sono in casetta.

Nella serata di ieri però è stato diffuso anche lo spoiler sul nuovo eliminato – solitamente quasi impossibile da apprendere dalle anticipazioni – grazie ad una ‘talpa’ che lo ha reso noto alla pagina AmiciNews.

Ad avere la peggio sarebbe stato proprio il cantante Crytical, come avrebbe riferito una talpa rimasta fuori.