Colpo di scena nel secondo Serale di Amici 21. Se, infatti, dalle anticipazioni era emerso il nome esatto del primo eliminato, non è stato così per quanto riguarda il secondo, comunicato come da tradizione solo in casetta. Ecco cosa è successo nel secondo appuntamento del talent show di Maria De Filippi.

Serale Amici 21: i due eliminati

Nella prima serata di ieri è andata in scena la seconda puntata di Amici 21 relativa al serale, durante la quale sono stati eliminati Calma e Christian.

Durante la serata, come da tradizione, non sono mancate le numerose sfide di canto e di ballo con gli allievi dei vari team protagonisti. In seguito ai primi guanti di sfida, Leonardo, Calma e Luigi sono stati i primi allievi a rischio eliminazione. A salvarsi subito è stato Luigi mentre nella sfida tra Leonardo e Calma quest’ultimo ha dovuto abbandonare la Scuola di Amici 21:

E’ stata una bellissima esperienza, sono contento perché mi sono arrivati tanti messaggi belli. Non vedo l’ora di farvi scoprire il mio mondo.

In seguito all’eliminazione del cantante di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la serata è proseguita, intermezzata dall’ospitata di Irama, per poi terminare con la sfida tra Christian e Crytical che, alla fine della terza manche, ha visto proprio il ballerino della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini dover lasciare lo show, a dispetto di quanto trapelato dalle anticipazioni che davano invece per eliminato il secondo allievo a rischio.