Anche nel corso della terza puntata del Serale di Amici 21 sono stati due gli allievi eliminati. Il primo eliminato, come confermato anche dalle precedenti anticipazioni è stato John Erik, mentre in casetta è stato annunciato il nome di Leonardo Lini come secondo eliminato della puntata.

Serale Amici 21: ecco chi è stato eliminato

Terza puntata del Serale di Amici 21 come sempre caratterizzata da sfide e gare ma anche momenti di intrattenimento, complice la presenza di Sabrina Ferilli nei panni di giudice speciale della serata. L’attrice ed amica di Maria De Filippi ha preso il posto di Stash dei The Kolors, assente a causa del Covid.

Al termine della prima manche ad eliminazione immediata, il concorrente che ha avuto la peggio è stato proprio John Erik che tra la commozione ha abbandonato il palco e il programma non prima di commentare:

Rubate con gli occhi, con le orecchie e divertitevi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

La seconda sfida, come annunciato da Maria De Filippi, non avrebbe avuto l’eliminazione diretta e dopo una serie di sfide di canto e ballo, alla fine i due concorrenti prescelti per il confronto finale e decisivo sono stati Leonardo e Nunzio. Ad avere la peggio è stato però il primo, dovendo così abbandonare la Scuola di Amici 21 al termine del ballottaggio a ritmo di latino americano contro Nunzio.

E’ stata Maria De Filippi, in collegamento con la Casetta, ad annunciare l’eliminato indirettamente, svelando la presenza di una busta con il nome dell’allievo che deve lasciare la Scuola. Il commento a caldo del ballerino è stato:

Lasciare è difficile, però lo accetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)