Selvaggia Roma tramite le Instagram Stories ha espresso il suo parere sulla fine dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dopo il Grande Fratello Vip.

L’influencer ha letteralmente demolito il figlio di Alba Parietti, accusandolo di avere sfruttato l’amicizia con il vincitore del reality e dandogli “velatamente” dell’omofobo:

Poi la stoccata:

Ma cosa sono queste affermazioni omofobe? Ma come mai nella Casa non le facevi mai? Anzi no, aspetta… giustamente… perché là non ti conveniva.

Successivamente Selvaggia ha condiviso pure uno scatto che mostra il primo bacio tra Oppini e Tommaso Zorzi quando erano dentro la Casa del GF Vip con una chiara didascalia che troverete nel video in apertura del nostro articolo.

Voi cosa ne pensate?

Sav3ge che finita nel dimenticatoio da mesi ormai, anzi forse ce stata sempre, fa delle storie in cui non esprime un suo parere, ma scredita una delle due parti e per di più mette parola su un rapporto che in casa, prendeva in giro, facendo risatine e battutine di poco gusto.

— ꜱɪᴍᴏɴᴀ ˡᵘⁱ ᶜᵉ (@andatadaDiono_) August 7, 2021