Selvaggia Roma dopo il Grande Fratello Vip ha portato avanti la sua carriera allontanandosi un poco dalle dinamiche della Casa salvo fare l’appello ad Alfonso Signorini per potervi rientrare a settembre.

Selvaggia Roma contro gli ex colleghi del Grande Fratello Vip

In queste ore ha aperto i box commenti per rispondere alle curiosità degli estimatori. Tra le domande dei fan anche una in merito al desiderio di vederla fare una diretta social con gli ex del Grande Fratello Vip.

La risposta di Selvaggia Roma non si è fatta attendere e pare proprio essere una bella frecciatina nei confronti di qualcuno:

Quando faccio una diretta con i miei amici del GF Vip? La parola ‘amicizia’ nella bocca di tutti, con il rispetto di pochi. L’amicizia e l’amore come l’eco: danno tanto quanto ricevono. No dirette for me.

Selvaggia è chiaramente rimasta “scottata” da qualcuno: voi avete qualche idea in merito?

L’appello a Signorini