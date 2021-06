L’ex gieffina (e prima ancora ex di Temptation Island), Selvaggia Roma, nelle passate ore ha postato uno scatto su Twitter in compagnia di un uomo. Si tratta di un volto noto ai fan della serie Netflix, La casa di carta. Cosa ci fanno insieme?

Selvaggia Roma insieme ad un famoso attore de La casa di carta

L’attore in questione che si è fatto immortalare con Selvaggia Roma è Darko Peric, noto per aver interpretato Helsinki nella serie Netflix La casa di carta. L’ex gieffina ha pubblicato una loro foto mentre sono seduti insieme a pranzo:

E l’altro giorno con noi il my friend Darko.

Dalle parole di Selvaggia, dunque, i due si conoscerebbero bene. Al momento non ci sarebbe alcun dettaglio sull’incontro tra la Roma e l’attore de La casa di carta, al quale evidentemente erano presenti anche altre persone.

Ciò che è certo è che il noto attore con oltre 4 milioni di follower su Instagram sarebbe reduce da una permanenza nel nostro Paese. E’ stato a Milano ospite di AmiCorti Film Festival Cuneo ed ha poi partecipato al 60esimo Monte Carlo TV Festival. Pare inoltre che ci sia l’intenzione dell’attore di fare un cooking show con Alessandro Borghese.

Ma le indiscrezioni non terminano qui dal momento che nell’aria ci sarebbe anche un film al quale l’attore prenderebbe parte, a Roma… e chissà se anche Selvaggia sarà coinvolta sul set.