Selvaggia Lucarelli a Verissimo: ritorno a Mediaset, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Oggi, domenica 23 febbraio, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli. Un evento attesissimo dai telespettatori, considerata la personalità tagliente e senza filtri della Lucarelli, spesso protagonista di accesi dibattiti pubblici. L’intervista si preannuncia esplosiva, con temi che spaziano dalla sua recente esperienza al Dopofestival alle polemiche che l’hanno vista coinvolta.

Verissimo oggi: Selvaggia Lucarelli e gli ospiti della puntata del 23 febbraio

Oltre a Selvaggia Lucarelli, il salotto di Verissimo ospiterà anche l’attrice Serena Rossi, protagonista di numerosi successi cinematografici e televisivi. Ci sarà poi spazio per le emozioni vissute al Festival di Sanremo 2025 con artisti del calibro di Iva Zanicchi, Marcella Bella e Serena Brancale. Il talk show offrirà anche un momento speciale dedicato al legame tra Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli.

L’intervista a Selvaggia Lucarelli promette scintille. La giornalista non si è mai tirata indietro davanti a domande scomode e il suo stile diretto potrebbe creare momenti di tensione in studio con rivelazioni inattese.

Silvia Toffanin è nota per il suo approccio empatico e misurato, ma il confronto con Selvaggia Lucarelli potrebbe essere più acceso del solito. La giornalista, infatti, è reduce da mesi di polemiche sui social e in televisione, e molti si chiedono se affronterà apertamente questi argomenti in studio.

Uno dei temi caldi potrebbe essere la sua esperienza al Dopofestival, che ha diviso il pubblico e la critica. Inoltre, potrebbe tornare sulle tensioni con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, senza risparmiare critiche taglienti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

L’appuntamento con Verissimo è fissato per le ore 16:00 su Canale 5. Per chi non potesse seguire la diretta, la puntata sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.