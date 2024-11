Selvaggia Lucarelli svela l’antipatia per un’ex concorrente di Ballando con le Stelle: lei interviene, la replica che non ti aspetti

Antipatie reciproche e una stoccata non indifferente. Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, ha svelato chi proprio non ha sopportato tra i concorrenti delle passate edizioni. Ospite di Alessandro Cattelan, la giurata ha svelato un nome: Vittoria Schisano. E la replica non è tardata ad arrivare.

Selvaggia Lucarelli e l’antipatia per Vittoria Schisano a Ballando con le stelle

Ospite nei giorni scorsi dell’amico Cattelan, Selvaggia Lucarelli aveva fatto il nome dell’attrice napoletana, ex concorrente di Ballando con le Stelle, definendola la più antipatica tra coloro che avevano preso parte al talent di Milly Carlucci. Nel corso del suo intervento, la giurata ha anche svelato come mai era solita darle un 6 o 7:

C’è stato un anno in cui una delle concorrenti era Vittoria Schisano. Lei mi era veramente antipatica. E sapeva che arrivava lì voleva proprio litigare. Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene…’. Quando io do i sei o i cinque sto cercando di farlo sparire, quella è la tattica. Quando mi stanno proprio antipatici per qualsiasi ragione, perché lo zero e l’uno portano attenzione e la gente da casa lo vorrà invece difendere. Se sono molto generosa o ingenerosa vuol dire che quel concorrente mi dà qualcosa.

Le parole della Lucarelli sono giunte ovviamente all’orecchio della Schisano, che non ha atteso oltre prima di replicare in modo stizzito:

Da qualche parte ho letto che ognuno di noi ha racchiuso il proprio destino nel nome che porta. Il tuo è “Selvaggia” il mio “Vittoria”! Ps: l’antipatia è del tutto reciproca.