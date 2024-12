Selvaggia Lucarelli smonta Sonia Bruganelli a Belve: “Manipolatrice o prepotente?”

Selvaggia Lucarelli ha nuovamente acceso i riflettori su Sonia Bruganelli, analizzando con precisione chirurgica l’intervista rilasciata dalla produttrice a Francesca Fagnani nel programma Belve. Tra confidenze personali e dichiarazioni audaci, la Bruganelli ha ammesso di aver tradito Paolo Bonolis, suo ex marito e padre dei suoi tre figli. Una confessione intima che ha suscitato reazioni contrastanti, ma che per la Lucarelli è diventata l’occasione per mettere in discussione la coerenza dell’ex opinionista.

Selvaggia Lucarelli: analisi dell’intervista a Belve della Bruganelli

Poche settimane fa, infatti, la stessa Bruganelli aveva espresso preoccupazione per la sensibilità dei suoi figli riguardo alle polemiche sorte intorno alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ora, Selvaggia Lucarelli si domanda: “Cosa avranno pensato i suoi figli nel sentirla confessare pubblicamente un tradimento?”, lasciando un pungente tweet: “Ma la figlia a casa non guardava la tv?”.

Uno dei momenti più discussi dell’intervista è stato quando la Bruganelli, alla domanda su un proprio difetto, ha candidamente dichiarato di essere “manipolatrice”: “Io vedo il tuo punto debole e ci entro dentro. Per dire io sono più forte”.

Selvaggia Lucarelli non ha lasciato passare inosservata questa affermazione, sottolineando come la “manipolazione” descritta dalla Bruganelli non sia altro che una forma di prepotenza. “Quando cerchi la ferita nell’altro e ti ci insinui per dominarlo, puoi fare molto male”, ha scritto la giornalista nella sua newsletter Vale tutto.

“Non ti stai dipingendo come una simpatica, ma come una persona cattiva, che è diverso”, ha aggiunto la giornalista.