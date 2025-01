Selvaggia Lucarelli smaschera Sonia Bruganelli: tradimenti e intrighi dietro le quinte, il botta e risposta

La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non smette di alimentare polemiche. Dopo anni di apparente serenità, la verità su presunti tradimenti e manovre dietro le quinte è venuta a galla. A scatenare il caos, un articolo al vetriolo di Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato accuse dirette all’ex signora Bonolis.

Il tradimento di Sonia Bruganelli: nuovi dettagli svelati da Selvaggia Lucarelli

Secondo quanto riportato nella sua newsletter, la Bruganelli avrebbe intrattenuto una relazione con un noto chirurgo per oltre cinque anni, una vicenda di cui la stessa Sonia avrebbe parlato apertamente con amici e conoscenti, sia suoi che di Paolo.

Tuttavia, l’accusa più pesante è quella di aver orchestrato la rottura tra Bonolis e il suo storico manager, Lucio Presta, in nome di un controllo totale sul marito, sia sul piano personale che professionale.

Gli scontri social tra Sonia e Selvaggia

Le tensioni non si sono limitate alle dichiarazioni scritte: su Instagram, le due protagoniste hanno dato vita a un acceso scambio di frecciate. Lucarelli ha insinuato che Sonia abbia manipolato Bonolis per ottenere il controllo dei suoi rapporti professionali e del suo patrimonio, stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro. Sonia, dal canto suo, ha risposto accusando Selvaggia di “prestarsi” a fare da portavoce per interessi nascosti.

Preoccupazione per Paolo Bonolis

Nel cuore della vicenda, Paolo Bonolis appare come una figura fragile, circondata da tensioni familiari e professionali. Una cara amica del conduttore ha confidato a Selvaggia Lucarelli: “Chi vuole bene a Paolo attende che riprenda in mano la sua vita, perché siamo tutti preoccupati per lui”.