“Selvaggia Lucarelli sarà a Sanremo 2025”, ecco il suo ruolo: spunta anche la “conferma” sull’attrice che sarà al Festival con Carlo Conti

Dopo l’annuncio ufficiale dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2025, cresce l’attesa per scoprire chi saranno i 4 Giovani che si contenderanno l’accesso al palco dell’Ariston. La finale di Sanremo Giovani, condotta da Carlo Conti con il supporto di Alessandro Cattelan, andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 18 dicembre. Durante la serata verranno anche rivelati i titoli dei brani dei Big in gara, aumentando l’hype per l’evento musicale più atteso dell’anno.

Rumor sui co-conduttori di Sanremo 2025

Se è già noto che Alessandro Cattelan sarà uno dei volti al fianco di Carlo Conti, l’attenzione è ora puntata sugli altri possibili co-conduttori. Secondo quanto riportato da FanPage, potrebbero essere Geppi Cucciari e Selvaggia Lucarelli a salire sul palco durante le serate del Festival.

Geppi Cucciari, attualmente conduttrice di Splendida Cornice su Rai3, potrebbe tornare all’Ariston a 13 anni di distanza dalla sua partecipazione accanto a Gianni Morandi.

Selvaggia Lucarelli, celebre giurata di Ballando con le Stelle, è un’altra figura chiacchierata per il suo carisma e la capacità di attirare dibattiti e polemiche, elementi considerati fondamentali per il successo del Festival.

Le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia

A confermare parzialmente le voci ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nel suo spazio su RTL 102.5 ha anticipato: “Selvaggia Lucarelli farà parte del Festival di Sanremo, ma non come co-conduttrice. Avrà un altro ruolo, ma sarà presente, punto”.

Parpiglia ha anche aggiunto un nuovo nome alla lista dei papabili: Serena Rossi, attrice e conduttrice molto amata, potrebbe essere una delle donne al fianco di Carlo Conti in una delle serate.

Le attese del pubblico

La curiosità cresce non solo per i volti noti che affiancheranno Carlo Conti, ma anche per il ruolo che potrebbe essere affidato a Selvaggia Lucarelli. Con un mix di conferme e smentite, il quadro completo dei protagonisti di Sanremo 2025 si delineerà solo con le comunicazioni ufficiali.

Non resta che aspettare per scoprire chi saranno i nomi definitivi che contribuiranno a rendere unica questa edizione del Festival di Sanremo.