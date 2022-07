Prosegue l’affaire web tra Selvaggia Lucarelli e Salmo, dopo una squallida battuta sessista da parte del rapper. Lo scorso anno, la giornalista aveva – giustamente – puntato il dito contro l’artista sardo che, in tempi di Covid, aveva realizzato un concerto “abusivo” ad Olbia.

Volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Salmo

Salmo, tramite Instagram, ha raccontato l’accaduto etichettando il concerto come “abusivo” e, dopo le richieste di spiegazioni sul suo significato, il rapper ha commentato: “Chiedi a Selvaggia Suc*relli”, storpiando malamente il cognome della giornalista.

Non conosco Salmo. – ha scritto Selvaggia – Lo ritengo anche bravo. Un anno fa mi ero permessa di dire che il suo concerto ad Olbia fatto senza autorizzazioni, con una pandemia che faceva ancora molte vittime, era stato un errore. Non ha mai risposto nel merito ma a distanza di tempo la schifosa battuta sessista non ha saputo tenersela. Forse tra due millenni i maschi riusciranno a rispondere a una donna guardando oltre il proprio pisello.

Salmo ha successivamente commentato il post della Lucarelli:

Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse.

Selvaggia, quindi, non ha mollato la presa ed ha replicato:

Qui nessuno sta frignando bello mio. Ti piacerebbe. Invece il mondo è andato avanti, pensa un po’, e una donna se le storpi il cognome in Sucarelli o le mandi il tuo pisell* (non richiesto) in chat come tua abitudine, non piange: ti sputtan*. Impara. Ciao!

Peccato per Salmo.

Musicalmente è tanto bravo ma si perde sempre in un bicchiere d’acqua…