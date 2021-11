Dopo il forte battibecco in diretta tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, la giudice di Ballando con le stelle ha messo in chiaro le cose pubblicando un messaggio che ha ricevuto da parte del cantautore di Monza.

Selvaggia Lucarelli risponde a Morgan e smentisce una fake news

Selvaggia ma io stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo. Se ti incazzi mi spiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce. +39****** Buona notte.

Pronto il chiarimento pubblico di Selvaggia Lucarelli (poi mi chiedete perché ne siamo intellettualmente “innamorate”?):

Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copione e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. E a tutti quelli che hanno pure fatto finta di credere al povero concorrente provocato dalla giuria cattiva: ora andatevi a nascondere, grazie. Come al solito c’è chi ama sabotare se stesso, e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficato. Le persone a cui far pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno più provato a consigliarlo e sostenerlo.

Selvaggia ha smentito delle news secondo le quali nel backstage di Ballando con le stelle ci sarebbe stato un litigio tra Morgan e Lorenzo Biagiarelli:

Riguardo quello che è uscito su alcuni siti sul “dietro le quinte” le cose non sono andate affatto come raccontate. Morgan, mentre ero in onda, dopo la sua esibizione, davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente.

In ultimo, la scrittrice e giornalista conclude:

Non mi faccio usare e, come dicevo ieri sera, non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sé e, se possibile, ti ci trascina dentro.

L’onestà intellettuale di Selvaggia è dote rara.