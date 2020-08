Federico Fashion Style proprio ieri, ha risposto a modo suo (sappiamo che la grammatica italiana non è il suo pezzo forte) a Selvaggia Lucarelli che lo bacchettava per essersi imbarcato sul traghetto di ritorno dalla Sardegna con la febbre, senza pensare alle conseguenze.

Selvaggia Lucarelli risponde a Federico Fashion Style

Per tutta risposta, Federico Fashion Style, ha risposto alla giornalista disseminando una serie di velati insulti che hanno fatto storcere il naso agli internauti scatenando l’ilarità di Twitter. In conclusione, il parrucchiere ha invitato Selvaggia Lucarelli nel suo salone per farsi aggiustare la folta chioma.

Sono felice tuttavia che tra una “magnata” e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato “bear” lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look.

La replica di Selvaggia non è tardata ad arrivare, ironica come sempre: “La cosa migliore è che scrive su Instagram senza sapere neppure come si scrive Instagram, figuriamoci se gli affiderei le mie chiome”.

Amiamola!

La cosa migliore è che scrive su Instagram senza sapere neppure come si scrive Instagram, figuriamoci se gli affiderei le mie chiome. 🙂 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 26, 2020

Ma Federico Fashion Style quando se lo fa un bel bagno d’umiltà e si rende finalmente conto che è un comune mortale come tutti noi ma solo con una piastra per capelli dorata? — denise;🌬 (@believeinmusic_) August 26, 2020