Selvaggia Lucarelli svela un retroscena su Fedez e parla di Salmo

Fedez e Salmo hanno fatto pace ma hanno litigato con Selvaggia Lucarelli. Proprio in questi giorni, il “terzetto” è al centro del gossip, dopo botte e risposte social nemmeno troppo velate.

Selvaggia Lucarelli, intervistata tra le pagine de La Stampa, ha parlato dei messaggi privati ricevuti da Salmo: “In privato mi ha mandato messaggi laconici fingendosi benevolo. Ma è partito con un insulto sessista e ha continuato con lo stesso tono in privato”.

E se nel caso di Salmo si tratta di puro sessismo, con Fedez l’argomento è differente:

Qui il sessismo non c’entra, non è abituato alle critiche per l’assoluta mancanza di dissenso. Ha 20 milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare le critiche dell’unica che le fa. Ma non si può non parlare di una persona che si espone in questo modo. E continuerò a farlo.