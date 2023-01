Federico Fashion Style ha fatto coming out durante l’ultima puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. Il parrucchiere delle dive ha confidato di essere gay e, dietro questa confidenza pubblica, si nasconderebbe un sottobosco di trattative che ci ha limpidamente raccontato Selvaggia Lucarelli.

Coming out di Federico Fashion Style: parla Selvaggia Lucarelli, retroscena e trattative

Nell’ultima puntata del suo seguitissimo podcast “Il Sottosopra”, la brava giornalista ha svelato come è andato effettivamente il coming out di Federico Fashion Style che, con le sue rivelazioni nemmeno troppo sconvolgenti, ha fatto chiacchierare per tutto il weekend:

Ci sentivamo stronz* e pure retrogradi nel fare quella semplice equazione. Invece è finita che è stato proprio Federico Lauri a fare coming out a Verissimo. Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico. C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello Vip a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidarlo a Silvia Toffanin.

Selvaggia Lucarelli prosegue:

Abbiamo deciso che va bene tutto e monetizzare tutto, per cui direte voi perché dovrebbe essere strano che Federico si faccia pagare per il suo personale coming out? In realtà di strano non c’è nulla, di discutibile dal mio punto di vista molto. Se penso che un anno fa lo stesso Lauri si era fatto pagare da Ballando con le Stelle per portare in scena l’immagine dell’eterosessuale che si difendeva da ogni sospetto, anche irritandosi, e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio. L’idea che la verità e la bugia sullo stesso tema abbia lo stesso prezzo non mi scandalizza, però mi avvilisce.

La giornalista poi ha concluso facendo una osservazione perfetta sulla nuova vita amorosa di Letizia Porcu:

Lui si è liberato del peso del giudizio in tv, davanti a qualche milione di spettatori, ma la moglie dovrebbe tenere riservata la vita privata perché il paese è piccolo e la gente mormora. Insomma la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché evidentemente la figlia è pronta a leggere sui giornali che il papà è gay e noi ne siamo felicissimi. Ma sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi.

Mio coming out: Selvaggia è sempre perfetta e sul pezzo, io la venero pubblicamente e dovete saperlo tutti.