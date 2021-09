Selvaggia Lucarelli ha ironicamente commentato Raimondo Todaro via da Ballando con le stelle. Ad un passo dalla nuova edizione, la giudice del talent show si è confidata con i follower su Instagram.

In questa maniera ironica ha risposto alla domanda Selvaggia postando il titolo di Blogo che annunciava l’abbandono di Ballando da parte di Raimondo Todaro.

Come ben sapete, il ballerino siciliano ha lasciato dopo 13 anni la trasmissione di Milly Carlucci per affrontare una nuova avventura con Amici di Maria De Filippi (il gossip dice che voglia perfino riconquistare l’ex moglie Francesca Tocca che lavora nella scuola del talento).

Raimondo risponderà alla frecciatina di Selvaggia?

Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo.