“Non sta bene”, Selvaggia Lucarelli parla di Mariotto dopo la frase shock nel dietro le quinte di Ballando

La stagione 2024 di Ballando con le stelle si sta rivelando una delle più discusse e appassionanti di sempre. A confermarlo è stata Selvaggia Lucarelli, ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. La giornalista ha descritto questa edizione come “un film più che un programma televisivo”, elogiandone non solo i protagonisti ma anche la “sceneggiatura” che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico. La giornalista, in seguito, ha parlato anche di Guillermo Mariotto.

Selvaggia Lucarelli difende Guillermo Mariotto: “Non va giudicato”

Tra i temi più caldi degli ultimi giorni c’è stato il caso di Guillermo Mariotto, finito al centro delle polemiche per un comportamento ritenuto poco in linea con lo spirito del programma. In molti avevano ipotizzato un suo allontanamento, ma la Lucarelli ha difeso il collega senza riserve, sottolineando aspetti personali e umani che lo hanno reso vulnerabile.

Nel corso dell’intervista, Selvaggia Lucarelli ha commentato il ritorno di Mariotto nello show, dopo essersi scusato pubblicamente con un video:

Molti ieri giocavano sul fatto che avesse un abbigliamento informale, come se quel maglione blu dovesse consegnargli la veste del penitente; nulla di più sbagliato. Lui non è strategico, non pianifica, lo conosco da 9 anni e sono sua vicina di banco.

La giornalista ha poi rivelato di non aver sempre avuto un buon rapporto con Mariotto, ricordando attriti passati:

Non l’ho sempre amato, ci sono state annate in cui forse l’avrei preso a palettate, come due anni fa, quando era in gara Lorenzo e lui girava per la TV dicendo che io odiavo le donne. Mi ha massacrata.

Nonostante ciò, la Lucarelli ha mostrato empatia, facendo riferimento a una “fragilità” dell’opinionista, legata a problemi personali che, pur non potendo essere rivelati al pubblico, lo avrebbero reso più vulnerabile quest’anno.

“Serve delicatezza nel giudicarlo”

La Lucarelli ha anche sottolineato l’importanza di evitare giudizi affrettati, considerando il momento di difficoltà vissuto da Mariotto:

La sua uscita di scena era parte di un momento di grande sofferenza. Dall’esterno c’è stata mancanza di comprensione e lo capisco; ma bisogna fare attenzione a giudicarlo, ci vuole delicatezza perché non penso che stia bene.

Infine, ha voluto esprimere il suo affetto per il collega:

Non ha un istinto suicida televisivamente parlando, non ha fatto una bella cosa ed è chiaro che non l’ha deciso; forse è qualcosa che ha subito. Io voglio bene a Guillermo Mariotto nonostante tutto.

Tra colpi di scena, tensioni e momenti di spettacolo di alto livello, questa edizione di Ballando con le stelle si conferma tra le più seguite e discusse. Mariotto, nonostante le difficoltà, rimane uno dei protagonisti più carismatici e imprevedibili dello show.