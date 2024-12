Selvaggia Lucarelli intervista Teo Mammucari dopo Belve: lui chiede le scuse per il ‘vaffa’ montato, Fagnani interviene

Teo Mammucari, noto volto televisivo, ha sorpreso tutti con una confessione inattesa: sta attraversando un momento di profonda difficoltà personale che lo ha portato a valutare una lunga pausa dal piccolo schermo. “Da quando prendo il Lexotan per non dormire, capisco che qualcosa non va. Sto pensando di sospendere anche il teatro e mi sono detto: mi prendo un anno sabbatico dalla TV. Mi dicono che sono matto, ma io non sto bene, devo farlo”, ha dichiarato in un’intervista a Selvaggia Lucarelli pubblicata su Il Fatto Quotidiano.

La verità di Teo Mammucari su Belve svelata a Selvaggia Lucarelli

Riflettendo sull’intervista a Belve con Francesca Fagnani, Mammucari ha spiegato i motivi dietro il suo clamoroso abbandono dallo studio. “Quando sono entrato, ho provato lo stesso disagio che avevo sentito con Selvaggia a Ballando con le stelle. Mi sentivo fragile e fuori luogo. Lei è partita a trecento all’ora, e io mi sono subito detto: non è il posto per me”.

Il conduttore ha inoltre accusato il programma di aver manipolato alcune parti dell’intervista, come il controverso “vaffa…” che, secondo lui, è stato montato in modo fuorviante: “Fagnani mi deve chiedere scusa. Ha incattivito ulteriormente le persone facendomi passare per quello che l’ha insultata”.

Un passato difficile che segna il presente

Mammucari ha attribuito parte del suo disagio alla propria infanzia segnata dall’abbandono materno. “Quando avevo tre anni e mezzo, mia madre mi ha detto: ‘Ti porto alle giostre’, ma invece mi ha lasciato in collegio. Questo abbandono ha creato insicurezza e diffidenza nei confronti delle donne”.

A proposito delle scuse chieste a Francesca Fagnani, quest’ultima è intervenuta sempre tra le pagine de Il Fatto Quotidiano. Selvaggia Lucarelli ha voluto concludere con una onesta precisazione sulla conduttrice: “Ho sentito la versione di Francesca Fagnani che ribadisce di non aver in alcun modo alterato quanto andato in onda nella puntata”.