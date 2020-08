Botta e risposta accesissimo, nelle passate ore, tra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style. La giornalista e giudice di Ballando con le stelle si è scagliata contro il noto hair stylist per il modo in cui avrebbe gestito la sua situazione legata al Covid di cui è risultato positivo. E la replica di lui non si è fatta attendere, sebbene abbia contemplato una serie di frecciatine legate più alla sfera personale della Lucarelli che pertinenti alla discussione in atto.

La miccia è stata la recente intervista rilasciata da Federico Fashion Style il quale ad Agorà estate ha spiegato di essere tornato dalla Sardegna pur avendo la febbre, denunciando al tempo stesso i controlli nulli anche sul traghetto.

Selvaggia Lucarelli ha quindi commentato le parole di Federico Fashion Style nelle sue Instagram Stories e riprendendo un articolo sulla vicenda, scrivendo:

Poco dopo la replica di Federico Fashion Style non si è fatta attendere. Sempre a mezzo IG l’hair stylist ha prontamente risposto alle parole della giornalista ma ha preferito soprattutto lanciare delle frecciatine che hanno colpito la Lucarelli principalmente sul piano personale. Ecco le sue parole:

Cara Selvaggia, sono felice della sua attenzione nei miei confronti, ma credo che lei non ha seguito la mia intervista e il “de relato” non sempre aiuta a voi giornalisti famelici di riempire una storia su Instagram. Quanto al mio bisogno di autopromozione le garantisco che non ho bisogno di questo, mi piace la tv, vero, come piace a lei, ricordo i suoi esordi al reality show La Fattoria: anche lei ha fatto tanta gavetta, ora per fortuna ha trovato il ruolo di giudice in Ballando e forse travisa la realtà perché pensa di essere un giudice anche nella vita? Ora sono felice tuttavia che tra una “magnata” e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato “bear” lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look.