Selvaggia Lucarelli, la reazione al “vaffa” di d’Urso a Ballando

Selvaggia Lucarelli commenta il “vaffa” di Barbara d’Urso: “Mi è sembrato..”

Le battute tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso nella prima puntata di Ballando con le Stelle hanno scatenato i social, ma la giornalista e opinionista non si è fatta trovare impreparata. Intervistata da Valentina Gambino per Gay.it, Lucarelli ha risposto con la consueta lucidità e un pizzico di sarcasmo, mettendo a tacere chi parlava già di scontro frontale tra le due.

Il riferimento è al “vaffa” pronunciato da Barbara d’Urso in risposta alla frase della giurata mentre parlava di Milly Carlucci (“E questa è una donna di televisione, mica come te Barbara”) , che molti hanno interpretato come una stoccata diretta proprio a Selvaggia. Ma la giornalista la vede diversamente.

“Se vogliamo creare casi a tutti i costi, io ci sto anche ed è divertente. Però giocherei sporco se dicessi che quel “vaffa” era serio: mi è sembrato un intercalare divertito alla mia battuta, che era divertente.”

Un chiarimento che smorza i toni e sposta l’attenzione su una possibile complicità ironica, più che su una rivalità vera e propria. Lucarelli, però, non esclude che in futuro le cose possano cambiare.

“Credo che ci sarà tempo per prendersi sul serio. Penso che i nostri scambi non saranno di questo tenore quando decideremo di affrontarci seriamente. Mi tocca fare l’avvocato del diavolo.”

Una risposta calibrata, che tiene i toni leggeri ma lascia aperta la porta a un confronto più sostanziale tra le due protagoniste. Intanto, la rete continua a commentare ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio. Ma Selvaggia, come sempre, sa come stare al gioco senza perdere il controllo della narrazione.

Belen e d’Urso a Ballando quest’anno: il commento di Selvaggia

Belen Rodriguez e Barbarella nella stessa edizione? Il commento durante l’intervista: “Beh, sto aspettando entro sabato il piano di pace di Trump (ride, ndr). Voglio capire cosa ha intenzione di proporre per sabato sera: prevedo una situazione abbastanza bellica.

A Ballando si usa parecchio mettere alla prova il mio self control. Ormai non so mai che cosa aspettarmi… mancano solo il mio ex marito (ma andiamo d’accordo, quindi non fa gola) e il primo fidanzatino delle medie che mi ha lasciato per la mia compagna di banco. Chi manca?

